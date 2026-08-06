Eskalatoru tīrīšanas līdzeklis FloorPro, neitrāls RM 758, 20l
Intensīvs cieto grīdu tīrīšanas līdzeklis eskalatoriem un slīdošajām lentēm papildus aizsargā mašīnu un eskalatoru materiālus no korozijas. Noņem eļļas, tauku un minerālu piesārņojumu. KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI un TOSHIBA ražotajiem eskalatoriem, kā arī citiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|7
|Svars (kg)
|20
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|21.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|280 x 250 x 430
Produkts
- Īpaši aktīvs tīrītājs rūpīgai eskalatoru un slīdceliņu tīrīšanai
- Efektīvi noņem eļļu, smērvielas un minerālu plankumus
- Pateicoties neitrālajam sastāvam tas ir saudzīgs pret virsmām
- Satur īpašas piedevas, kas aizsargā eskalatorus/slīdceliņus pret koroziju
- Ideāli piemērots izmantošanai ar Kärcher eskalatoru tīrītāju
- Mazputojošs sastāvs
- Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
- Nesatur fosfātus
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Bīstami
- H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Pielietošanas veidi
- Eskalatori/slīdceliņi