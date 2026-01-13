Skābi saturošs tīrīšanas līdzeklis grīdām FloorPro RM 751, 10l
Skābi saturošs dziļais tīrītājs grīdas segumu tīrītājiem. Efektīvi notīra cementa paliekas un nogulsnes, piemēram, kaļķakmeni, rūsu, alus akmens un pienakmens nosēdumus. Ideāli piemērots tīrīšanas darbiem būvlaukumos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|10
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|0.7
|Svars (kg)
|10.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 188 x 307
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Uzkopšanai pēc būvniecības pabeigšanas.
- Grīdas tīrīšana