Universālais tīrītājs FloorPro RM 754, 10l
Īpaši efektīvs tīrīšanas līdzeklis vaska un polimēru pārklājumu noņemšanai no ūdensizturīgiem un sārmu jutīgiem grīdu segumiem. Nav nepieciešams veikt nekādu papildu apstrādi.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|10
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|10.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.2
Produkts
- Iedarbīgs tīrīšanas līdzeklis, kas noņem taukus un citus netīrumus.
- Noņem vaska un polimēra pārklājumus.
- Efektīvi noņem eļļu, smērvielas un minerālu plankumus
- Var izmantot praktiski visur
- Plašas pielietojuma iespējas: piemērots visu ūdensizturīgu, sārmu jutīgu (linoleja) un sārmu drošu (PVC) grīdu segumu tīrīšanai.
- lieliska materiālu saderība
- Zems pH līmenis izmantojamajā koncentrācijā.
- Nav nepieciešama nekāda laikietilpīga skalošana.
- Piemērots arī regulārai uzkopšanai.
- Vienkārši un viegli lietot.
- Ar patīkamu, svaigu citrusaugļu aromātu
- Mazputojošs sastāvs
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Signālvārds Uzmanību
- H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
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Saderīgās iekārtas
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 200 R + R 90
- B 250 R + R 100
- B 300 R I LPG
- B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 70 R Bp Pack Classic
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS
- BD 30/4 C Bp Pack *EU
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack *EU
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 70/75 W Bp Pack Classic *EU
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 80/100 W Bp Pack Classic *EU
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BDP 43/400 C
- BDP 50/1500 C
- BDS 43/ Orbital C
- BDS 43/ Orbital C Spray
- BDS 43/150 C Classic
- BDS 43/DUO C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack *EU
- BR 40/10C
- BR 45/22 C
- BR 55/40 RS Bp Pack
Pielietošanas veidi
- Grīdas tīrīšana