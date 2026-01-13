Riepu un skrāpējumu pēdu noņemšanas līdzeklis FloorPro RM 776, 20l
Īpaši aktīvs speciālais tīrīšanas līdzeklis gumijas abrāzijas pēdu un iekrāvēju radīto pēdu noņemšanai. Efektīvi noņem arī noturīgos eļļas un kvēpu radītos netīrumus, kā arī polimēru un vaska pārklājumus. Līmlentes atlikumi tiek efektīvi notīrīti.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|13
|Svars (kg)
|21.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|22.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|280 x 240 x 430
Pielietošanas veidi
- Grīdas tīrīšana