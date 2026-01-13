Ātri nožūstošs tīrīšanas līdzeklis CarpetPro RM 767 OA, 10l
Ātri nožūstošs tīrīšanas līdzeklis CarpetPro RM 767 OA mazgāšanas putekļsūcējiem izmantošanai uz tekstila virsmām un mīkstajām mēbelēm, novērš nevēlamas smakas un uzlabo grīdas higiēnu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|10
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|6.4
|Svars (kg)
|10.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 188 x 307
Pielietošanas veidi
- Automašīnas sagatavošana
- Tekstila virsmas