CarpetPro Protector RM 762 paklāju aizsarglīdzeklis, 5l
Līdzeklis paklāju un tekstilmateriālu virsmu tīrīšanai CarpetPro RM 762. Ilgstošai aizsardzībai pret sausiem un mitriem netīrumiem. Īpašā veidā iedarbojas uz šķiedrām, padarot tās izturīgākas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|5
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|2
|pH
|5
|Svars (kg)
|5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|192 x 145 x 248
Produkts
- Īpaši efektīvi aizsargā visas tekstila virsmas.
- Nerada šķiedru salipšanu
- Netīrumi atrodas uz nesējmateriāla un tos var viegli sasūkt.
- Mitrie netīrumi nopil no šķiedrām
- Samazina turpmāku netīrumu veidošanos
- Mitrās tīrīšanas intervālus var paildzināt
- Līdzeklis ar mazu patēriņu.
- Nesatur fosfātus
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Pielietošanas veidi
- Automašīnas sagatavošana
- Tekstila virsmas