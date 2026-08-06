Paklāju skalošanas līdzeklis CarpetPro RM 763, 1l
Efektīvs līdzeklis paklāju skalošanai RM 763, kas nodrošina dziļo tīrīšanu, saglabā paklāja krāsas un šķiedru struktūru.
Kärcher CarpetPro RM 763 paklāju skalošanas līdzeklis samazina nepieciešamību pēc skalošanas līdz pat 50 %, vienlaikus ātri, ērti un droši atsvaidzinot šķiedras un atjaunojot krāsu visiem tekstila grīdas segumiem. Neitralizējošais skalošanas līdzeklis ir paredzēts izsmidzināšanas-savākšanas metodes tīrīšanai vai nu ar Puzzi iekārtām, vai arī ar BRC sērijas paklāju tīrīšanas iekārtām. Uzklājot līdzekli pēc dziļās tīrīšanas, tas droši likvidē virsmaktīvo vielu atlikumus, vieglas eļļas, taukus un netīrumus uz minerālu bāzes. Sertificēts ar Woolsafe, skalošanas līdzeklim ir uzticama, neitralizējoša iedarbība gan uz sintētiskajām, gan dabiskajām paklāju šķiedrām, kas ir jutīgas pret sārmiem un izgatavotas no tādiem materiāliem kā tīrvilnas un aitu vilnas. Segumi nebūs daudz jāskalo, un CarpetPro RM 763 savu īpašību dēļ ievērojami paātrinās to žūšanas laiku, tāpēc varēsiet notīrītās virsmas atkal izmantot drīz vien pēc tīrīšanas darbiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|1
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|12
|pH
|3.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|75 x 75 x 270
Produkts
- Samazina tīrīšanas izmaksas uz pusi
- Īss žūšanas laiks
- Virsmas jau pavisam drīz atkal ir sausas
- Paklāja krāsa un šķiedras tiek atjaunotas
- Neitralizē pret sārmiem jutīgas šķiedras, piemēram, vilnu
- Patīkams, svaigs aromāts
- Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- EUH 210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Pielietošanas veidi
- Tekstila virsmas