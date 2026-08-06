Pulverveida tīrīšanas līdzeklis CarpetPro iCapsol RM 760 Powder OA, 0.8kg
Pulverveida tīrīšanas līdzeklis CarpetPro Cleaner RM 760 ir tīrīšanas līdzeklis mazgāšanas putekļsūcējiem ar izcilu tīrīšanas sniegumu, iCapsol iekapsulēšanas tehnoloģiju un smaku absorbētāju. Nav nepieciešama laikietilpīgā skalošana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (kg)
|0.8
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|4
|pH
|9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.9
Produkts
- Efektīvs ģenerālās tīrīšanas tīrīšanas līdzeklis paklāju un mīksto mēbeļu tīrīšanai ar izsmidzināšanas sistēmām
- Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
- iCapsol tehnoloģija: nav vajadzības to noskalot, tādējādi virsma nožūst ātrāk.
- Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
- Efektīvi tīra pie visdažādākajām temperatūras diapazona vērtībām
- Integrēts smaku likvidētājs. Efektīvi novērš nepatīkamas, piemēram, sviedru, urīna, nikotīna u.c. smakas.
- Īss žūšanas laiks
- Uzlabo grīdu higiēnu
- Nesatur balinātājus
- Patīkams, svaigs aromāts
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Signālvārds Uzmanību
- H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
- P102 Sargāt no bērniem.
- P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
- P280i Izmantot acu aizsargus / sejas aizsargus.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
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Pielietošanas veidi
- Automašīnas sagatavošana
- Tekstila virsmas