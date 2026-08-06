Putu inhibitors RM 761, 2.5l
Putu inhibitors CarpetPro RM 761 samazina putu veidošanos netīrā ūdens tvertnēs, kā arī paildzina ierīces izmantošanas ilgumu. Savietojams ar visām tīrīšanas mašīnām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|2.5
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|5
|Svars (kg)
|2.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|164 x 125 x 160
Produkts
- Ļoti efektīvs pretputošanas līdzeklis.
- Efektīvs sastāvs, kas aizkavē putu veidošanos netīrā ūdens tvertnēs.
- Ideāli piemērots, lai to izmantotu ar izsmidzināšanas ierīcēm, grīdu mazgāšanas mašīnām, kā arī mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējiem.
- Līdzeklis ar mazu patēriņu.
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Bīstami
- H315 Kairina ādu.
- H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
- P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P405 Glabāt slēgtā veidā.
- P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Saderīgās iekārtas
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 200 R + R 90
- B 250 R + R 100
- B 300 R I LPG
- B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 70 R Bp Pack Classic
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS
- BD 30/4 C Bp Pack *EU
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack *EU
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 70/75 W Bp Pack Classic *EU
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 80/100 W Bp Pack Classic *EU
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack *EU
- BR 40/10C
- BR 45/22 C
- BR 55/40 RS Bp Pack
- Puzzi 10/1
- PW 30/1
- Puzzi 10/1 Edition
- Puzzi 10/1 ar uzgali tapsējumam
- Puzzi 10/2 Adv
- Puzzi 30/4
- Puzzi 30/4 E
- Puzzi 8/1
- Puzzi 8/1 Anniversary Edition
- Puzzi 8/1 C ar grīdas uzgali
- Puzzi 8/1 Go!Further
Pielietošanas veidi
- Automašīnas sagatavošana
- Mitrā tīrīšana
- Tekstila virsmas
- Daļu tīrīšana