Putu inhibitors RM 761, 2.5l

Putu inhibitors CarpetPro RM 761 samazina putu veidošanos netīrā ūdens tvertnēs, kā arī paildzina ierīces izmantošanas ilgumu. Savietojams ar visām tīrīšanas mašīnām.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 2.5
Iepakojuma vienības (Gabals(i)) 5
Svars (kg) 2.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 164 x 125 x 160
Produkts
  • Ļoti efektīvs pretputošanas līdzeklis.
  • Efektīvs sastāvs, kas aizkavē putu veidošanos netīrā ūdens tvertnēs.
  • Ideāli piemērots, lai to izmantotu ar izsmidzināšanas ierīcēm, grīdu mazgāšanas mašīnām, kā arī mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējiem.
  • Līdzeklis ar mazu patēriņu.
Putu inhibitors RM 761, 2.5l
Putu inhibitors RM 761, 2.5l
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
  • Bīstami
  • H315 Kairina ādu.
  • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
  • H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
  • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
  • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
  • P405 Glabāt slēgtā veidā.
  • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Automašīnas sagatavošana
  • Mitrā tīrīšana
  • Tekstila virsmas
  • Daļu tīrīšana
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Sv. Slēgts

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07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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