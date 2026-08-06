Tīrīšanas līdzeklis CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 10l

Tīrīšanas līdzeklis CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA ar spēcīgām sausajām putām un smaku likvidēšanu. Ar iekapsulēšanas tehnoloģiju: Netīrumi tiek iekapsulēti un savākti ar putekļsūcēju nākamajā tīrīšanas reizē.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Iepakojuma vienības (Gabals(i)) 1
pH 8.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 10.9
Produkts
  • Integrēts smaku likvidētājs. Efektīvi novērš nepatīkamas, piemēram, sviedru, urīna, nikotīna u.c. smakas.
  • Īss nožūšanas laiks (tikai 20-120 minūtes).
  • iCapsol tehnoloģija: nav vajadzības to noskalot, tādējādi virsma nožūst ātrāk.
  • Efektīvi noņem eļļu, smērvielas un minerālu plankumus
  • Īpaši piemērots izmantošanai ar paklāju putekļu sūcējiem ar suku vai līdzņēmējdiska sistēmu
  • Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
  • Nesatur balinātājus
  • Uzlabo grīdu higiēnu
  • Patīkams, svaigs aromāts
Tīrīšanas līdzeklis CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 10l
Tīrīšanas līdzeklis CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 10l
Tīrīšanas līdzeklis CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 10l
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
  • Signālvārds Uzmanību
  • H315 Kairina ādu.
  • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
  • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
  • P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
  • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
  • P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
  • P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
  • P302 + P352b SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu ar ziepēm.
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Tekstila virsmas
Piederumi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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