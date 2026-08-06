Tīrīšanas līdzeklis CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 10l
Tīrīšanas līdzeklis CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA ar spēcīgām sausajām putām un smaku likvidēšanu. Ar iekapsulēšanas tehnoloģiju: Netīrumi tiek iekapsulēti un savākti ar putekļsūcēju nākamajā tīrīšanas reizē.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|10
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|8.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.9
Produkts
- Integrēts smaku likvidētājs. Efektīvi novērš nepatīkamas, piemēram, sviedru, urīna, nikotīna u.c. smakas.
- Īss nožūšanas laiks (tikai 20-120 minūtes).
- iCapsol tehnoloģija: nav vajadzības to noskalot, tādējādi virsma nožūst ātrāk.
- Efektīvi noņem eļļu, smērvielas un minerālu plankumus
- Īpaši piemērots izmantošanai ar paklāju putekļu sūcējiem ar suku vai līdzņēmējdiska sistēmu
- Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
- Nesatur balinātājus
- Uzlabo grīdu higiēnu
- Patīkams, svaigs aromāts
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Signālvārds Uzmanību
- H315 Kairina ādu.
- H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
- P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
- P302 + P352b SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu ar ziepēm.
Pielietošanas veidi
- Tekstila virsmas