Universāls tīrīšanas līdzeklis bez virsmaktīvām vielām RM 770, 1l
Spēcīgs universālais tīrīšanas līdzeklis bez virsmaktīvām vielām visiem tekstilizstrādājumiem, elastīgiem un cietiem grīdas segumiem, kā arī griestiem un sienām. Notīra noturīgos kvēpu, eļļas, tauku un nikotīna traipus. Nodrošina ilgstošu aizsardzību pret netīrumiem un traipiem, pagarina tīrīšanas intervālus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|1
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|12
|pH
|9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.2
Produkts
- Spēcīgs universālais virsmaktīvās vielas nesaturošs tīrītājs ikdienas tīrīšanas darbiem
- Efektīvi noņem eļļu, smērvielas un minerālu plankumus
- Piemērots visiem tekstila, elastīgiem un cietiem grīdas segumiem, kā arī griestiem un sienām.
- Samazina turpmāku netīrumu veidošanos
- Nesatur virsmaktīvās vielas, kā arī enzīmus
- Mazputojošs sastāvs
- Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- EUH 210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Automašīnas sagatavošana
- Tekstila virsmas
- Virsmu tīrīšana
- Grīdas tīrīšana