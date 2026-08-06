Aktīvās putas CP 940, 20l
Nedaudz sārmains tīrīšanas šampūns automazgātavām un pašapkalpošanās mazgāšanas stacijām veido stabilas putas. Aktīvās putas CP 940 saudzīgi iedarbojas uz virsmām, un tās var viegli noskalot. Tām ir patīkami svaiga citronu smarža.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|8
|Svars (kg)
|20.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|22.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|250 x 230 x 410
Produkts
- Putojošs šampūns izmantošanai ar birstēm automašīnu mazgāšanai
- Efektīvi noņem eļļu, smērvielas un minerālu plankumus
- Veido apjomīgas, spilgtas un pievilcīgas putas
- Veicina birstu slīdēšanas berzi un tādējādi aizsargā transportlīdzekļa virsmu
- Būtiski samazina birstu turpmāko piesārņošanas līmeni
- Ir saderīgs ar vasku un tādējādi novērš švīku veidošanos uz pārklātās virsmas
- Atbilst VDA prasībām
- Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
- Virsmaktīvās vielas bioloģiski noārdās atbilstoši ESAO prasībām
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Bīstami
- H315 Kairina ādu.
- H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
- P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
- P280a Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus/ sejas aizsargus.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
- P362+P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.
- P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Komerciālo transportlīdzekļu tīrīšana
- Automašīnas, komerctransports, velosipēdi
- Automašīnas