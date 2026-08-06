Klasiskais, aktīvais putas veidojošais līdzeklis VehiclePro RM 812 Classic, 200l
Ļoti spēcīgas, intensīvas aktīvās putas. Īpaši veidots transportlīdzekļu virsmu, kā arī suku aizsardzībai. Atbilst VDA prasībām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|200
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|9
|Svars (kg)
|205.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|226.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|580 x 580 x 970
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Komerciālo transportlīdzekļu tīrīšana
- Automašīnas, komerctransports, velosipēdi
- Automašīnas