Klasiskais, aktīvais putas veidojošais līdzeklis VehiclePro RM 812 Classic, 20l
Ļoti spēcīgas, intensīvas aktīvās putas. Īpaši veidots transportlīdzekļu virsmu, kā arī suku aizsardzībai. Atbilst VDA prasībām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|9
|Svars (kg)
|20.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|22.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|260 x 240 x 390
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Komerciālo transportlīdzekļu tīrīšana
- Automašīnas, komerctransports, velosipēdi
- Automašīnas