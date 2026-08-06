Klasiskas riteņu tīrīšanas aktīvās putas VehiclePro Nano RM 816, 200l
Ļoti aktīvs, ar vasku saderīgs šampūns tīrīšanai ar sukām automātiskajās mazgātavās. Īpašā aktīvo sastāvdaļu kombinācija uzlabo sukas slīdēšanas spēju, lai aizsargātu transportlīdzekļa virsmu un optimāli sagatavotu to apstrādei ar līdzekli Gloss Dryer Nano RM 832. Atbilst VDA prasībām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|200
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|9
|Svars (kg)
|204.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|221.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|580 x 580 x 970
Produkts
- Efektīvs šampūns izmantošanai ar birstēm, uz nanotehnoloģiju bāzes
- Uzticami notīra taukus, eļļu, izmešus un kukaiņu atstātos traipus
- Izveidota nanostrukturēta virsma turpmākai apstrādei ar nosusinošo līdzekli spīduma piešķiršanai NANO RM 832 ASF
- Rezultātā tam jau ir ūdeni atgrūdoša iedarbība
- Veicina birstu slīdēšanas berzi un tādējādi aizsargā transportlīdzekļa virsmu
- Būtiski samazina birstu turpmāko piesārņošanas līmeni
- Ir saderīgs ar vasku un tādējādi novērš švīku veidošanos uz pārklātās virsmas
- Atbilst VDA prasībām
- Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
- Virsmaktīvās vielas bioloģiski noārdās atbilstoši ESAO prasībām
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Bīstami
- H315 Kairina ādu.
- H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
- P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
- P280a Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus/ sejas aizsargus.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
- P362 + P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.
- P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Komerciālo transportlīdzekļu tīrīšana
- Automašīnas