Klasisks nosusinošais līdzeklis spīduma piešķiršanai VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic, 200l
Šķidrais pērļu vasks ar īpašām nano daļiņām izmantošanai automašīnu mazgātavās, pašapkalpošanās mazgātavās un ar augstspiediena mašīnām. Nano nosusinošais līdzeklis spīduma piešķiršanai pārrauj ūdens plēvi, nodrošinot ļoti labus nosusināšanas rezultātus. Atbilst VDA prasībām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|200
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|205
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Automašīnas
- Komerciālo transportlīdzekļu tīrīšana