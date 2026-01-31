Klasisks nosusinošais līdzeklis spīduma piešķiršanai VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic, 20l

Šķidrais pērļu vasks ar īpašām nano daļiņām izmantošanai automašīnu mazgātavās, pašapkalpošanās mazgātavās un ar augstspiediena mašīnām. Nano nosusinošais līdzeklis spīduma piešķiršanai pārrauj ūdens plēvi, nodrošinot ļoti labus nosusināšanas rezultātus. Atbilst VDA prasībām.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 20
Iepakojuma vienības (Gabals(i)) 1
pH 4
Svars (kg) 19.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 21.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 260 x 230 x 420
Produkts
  • Efektīvs, spīdumu piešķirošs nosusināšanas palīglīdzeklis uz nanotehnoloģiju bāzes
  • Ātri saārda ūdens plēvi uz lielas virsmas
  • Lielisks žāvēšanas rezultāts
  • Vislabākie rezultāti kombinācijā ar NANO RM 816 ASF Active Foam Wash
  • Efektīvs ar visiem ūdens cietības līmeņiem
  • Rada glancētu, mirdzošu pārklājumu.
  • Efektīvi aizsargā līdz 1 mēnesim
  • Atbilst VDA prasībām
  • Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
  • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
  • Nesatur minerāleļļas un minerālos ogļūdeņražus
Klasisks nosusinošais līdzeklis spīduma piešķiršanai VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic, 20l
Klasisks nosusinošais līdzeklis spīduma piešķiršanai VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic, 20l
Klasisks nosusinošais līdzeklis spīduma piešķiršanai VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic, 20l
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
  • H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
  • P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
  • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
  • Z 20 Satur Limonene. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Pielietošanas veidi
  • Automašīnas
  • Komerciālo transportlīdzekļu tīrīšana
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija