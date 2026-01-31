Klasisks nosusinošais līdzeklis spīduma piešķiršanai VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic, 20l
Šķidrais pērļu vasks ar īpašām nano daļiņām izmantošanai automašīnu mazgātavās, pašapkalpošanās mazgātavās un ar augstspiediena mašīnām. Nano nosusinošais līdzeklis spīduma piešķiršanai pārrauj ūdens plēvi, nodrošinot ļoti labus nosusināšanas rezultātus. Atbilst VDA prasībām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|4
|Svars (kg)
|19.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|21.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|260 x 230 x 420
Produkts
- Efektīvs, spīdumu piešķirošs nosusināšanas palīglīdzeklis uz nanotehnoloģiju bāzes
- Ātri saārda ūdens plēvi uz lielas virsmas
- Lielisks žāvēšanas rezultāts
- Vislabākie rezultāti kombinācijā ar NANO RM 816 ASF Active Foam Wash
- Efektīvs ar visiem ūdens cietības līmeņiem
- Rada glancētu, mirdzošu pārklājumu.
- Efektīvi aizsargā līdz 1 mēnesim
- Atbilst VDA prasībām
- Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
- Nesatur minerāleļļas un minerālos ogļūdeņražus
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
- P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
- P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
- Z 20 Satur Limonene. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Automašīnas
- Komerciālo transportlīdzekļu tīrīšana