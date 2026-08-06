Klasisks riteņu tīrīšanas līdzeklis VehiclePro, sārmains RM 801, 200l
Speciālais riteņu tīrīšanas līdzeklis visiem pārklātajiem vieglmetāla un tērauda diskiem (izņemot speciālos diskus bez pārklājuma, kas ir īpaši spīdīgi). Saudzīga iedarbība, efektīvi noņem disku visnoturīgākos netīrumus, piemēram, ceļa putekļus, piekaltušus bremžu putekļus, riepu nodiluma paliekas un ziemas sāls atlikumus. Nerada ietekmi uz betona grīdām vai riteņu arkām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|200
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|13
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|217
Pielietošanas veidi
- Riteņu disku tīrīšana