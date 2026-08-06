Līdzeklis augstspiediena mazgāšanai VehiclePro RM 806 Classic, bez NTA, 20l
Šim koncentrātam ir plašs netīrumu šķīdināšanas diapazons, un tas noņem visnoturīgākos ceļu netīrumus, piemēram, putekļus, eļļu, smēreļļas, kukaiņus, koku sveķus un dubļus. Bez NTA.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|13
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|23.4
Produkts
- Jaudīgs augstspiediena tīrīšanas līdzeklis transportlīdzekļu mazgāšanai
- Izšķīdina pat noturīgākos eļļas, smērvielu, sveķu, dubļu un kukaiņu atstātos traipus
- Ātra un efektīva iedarbība
- Līdzeklis ar mazu patēriņu.
- Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni.
- Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Bīstami
- H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
- H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
- P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
- P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
- P405 Glabāt slēgtā veidā.
- P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Transports un transporta aprīkojums
- Auto/motora mazgāšana
- Automašīnas, komerctransports, velosipēdi