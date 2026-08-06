Līdzeklis augstspiediena mazgāšanai VehiclePro RM 806 Classic, bez NTA, 200l
Šim koncentrātam ir plašs netīrumu šķīdināšanas diapazons, un tas noņem visnoturīgākos ceļu netīrumus, piemēram, putekļus, eļļu, smēreļļas, kukaiņus, koku sveķus un dubļus. Bez NTA.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|200
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|13
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|235.8
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Transports un transporta aprīkojums
- Auto/motora mazgāšana
- Automašīnas, komerctransports, velosipēdi