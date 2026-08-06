Mazgātavu un flīžu tīrīšanas līdzeklis VehiclePro RM 841, 20l
Šis skābais mazgātavu un flīžu tīrīšanas koncentrāts ātri un efektīvi noņem kaļķi, taukus, vasku, tīrīšanas līdzekļa paliekas un rūsas pēdas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|Svars (kg)
|21.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|22.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|260 x 240 x 390
Produkts
- Efektīvs, skābs tīrīšanas līdzeklis mazgāšanas zāļu un mazgāšanas sistēmu portāla tipa mazgātavām
- Ātri un efektīvi noņem kaļķakmens, eļļas, tauku un rūsas nogulsnes, kā arī tīrīšanas līdzekļa paliekas
- Uzticami noņem noturīgu kaļķakmeni
- Piemērots pamata un regulārai tīrīšanai
- Ātra un efektīva iedarbība
- Patīkams, svaigs aromāts
- Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
- Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
- Nesatur minerāleļļas un minerālos ogļūdeņražus
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Bīstami
- H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
- H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
- P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
- P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
- P405 Glabāt slēgtā veidā.
- P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
- Mazgāšanas iekārta un mazgāšanas zāle