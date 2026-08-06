Pulēšanas līdzeklis VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 20l
Inovatīvs transportlīdzekļu kopšanas līdzeklis ar īpašu kopšanas formulu ilgstošai vaska saglabāšanai. Aizsargā transportlīdzekļus no ceļa netīrumiem, kukaiņiem, skābiem lietiem un citām kaitīgām vides ietekmēm. Atbilst VDA prasībām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|4
|Svars (kg)
|19.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|21.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|260 x 240 x 390
Pielietošanas veidi
- Automašīnas
- Komerciālo transportlīdzekļu tīrīšana