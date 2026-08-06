Riteņu tīrīšanas putas VehiclePro Klear!Rim RM 802, 20l
Riteņu tīrīšanas putas VehiclePro Rim RM 802: ļoti putojošs riteņu tīrīšanas līdzeklis alumīnija un tērauda diskiem. Ļoti efektīvs pret noturīgiem netīrumiem, saudzīgs pret materiāliem un vidi.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|13
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|22.8
Produkts
- Ļoti efektīvs riteņu tīrīšanas līdzeklis
- Uzticami notīra bremžu putekļus, riepu nodilumu, ziemas sāls nogulsnes un kaļķu traipus
- Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
- Nebojā betona grīdas bez pārklājuma un tērauda velosipēdu rampas.
- Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
- Virs 90% bioloģiski noārdāms
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
- Atbilst VDA prasībām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Bīstami
- H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
- H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
- P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
- P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
- P405 Glabāt slēgtā veidā.
- P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Videos
Saderīgās iekārtas
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
Pielietošanas veidi
- Riteņu disku tīrīšana