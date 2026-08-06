Sārmains riteņu tīrīšanas līdzeklis CP 901, 20l
Speciālais riteņu tīrīšanas līdzeklis pārklātajiem vieglmetāla un tērauda diskiem (izņemot speciālos diskus bez pārklājuma, kas ir īpaši spīdīgi). Saudzīga iedarbība, efektīvi noņem par visnoturīgākos netīrumus, piemēram, piekaltušus bremžu putekļus, riepu nodiluma paliekas un ziemas sāls atlikumus. Pateicoties tīrīšanas līdzekļa krāsai, var viegli izvairīties no pārdozēšanas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|13.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|22.9
Pielietošanas veidi
- Riteņu disku tīrīšana