Tvertne/konteiners
Attiecībā uz profesionālu tvertņu un cisternu tīrīšanu piemēro īpašus noteikumus un prasības. Ar jauno TankPro iekārtu sēriju Kärcher piedāvā īpaši saskaņotu tehnoloģiju, kas ir lielisks risinājums visām tīrīšanas vajadzībām. Mums nekas nav par grūtu: šie TankPro līdzekļi mūsu klientiem piedāvā risinājumu, kas lieliski pielāgots to konkrētajām vajadzībām. Visi līdzekļi ir koncentrēti, un tādējādi tie ir īpaši ekonomiski un efektīvi. Mēs pilnībā apzināmies savu atbildību pret cilvēkiem, iekārtām un apkārtējo vidi, un savos produktos neizmantojam vielas, kuras varētu kaitēt videi un cilvēku veselībai, taču vienlaikus saglabājot visaugstāko kvalitāti.
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