Tvertne/konteiners

Attiecībā uz profesionālu tvertņu un cisternu tīrīšanu piemēro īpašus noteikumus un prasības. Ar jauno TankPro iekārtu sēriju Kärcher piedāvā īpaši saskaņotu tehnoloģiju, kas ir lielisks risinājums visām tīrīšanas vajadzībām. Mums nekas nav par grūtu: šie TankPro līdzekļi mūsu klientiem piedāvā risinājumu, kas lieliski pielāgots to konkrētajām vajadzībām. Visi līdzekļi ir koncentrēti, un tādējādi tie ir īpaši ekonomiski un efektīvi. Mēs pilnībā apzināmies savu atbildību pret cilvēkiem, iekārtām un apkārtējo vidi, un savos produktos neizmantojam vielas, kuras varētu kaitēt videi un cilvēku veselībai, taču vienlaikus saglabājot visaugstāko kvalitāti.

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Kärcher
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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