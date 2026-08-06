Skābs tvertņu tīrīšanas līdzeklis TankPro RM 870, 20l
Skābais tvertņu tīrīšanas līdzeklis TankPro RM 870 cisternu, tvertņu un konteineru iekšējai un ārējai tīrīšanai. Saudzīgi noņem arī lielas kaļķakmens nogulsnes, celtniecības materiālus un pārtikas atliekas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|26.2
Produkts
- Augstas veiktspējas skābs tīrīšanas līdzeklis tvertņu iekšpuses tīrīšanas sistēmām
- Aktīvs netīrumu noņemšanas līdzeklis efektīvai minerālu netīrumu noņemšanai
- Efektīvi noņem minerālu netīrumus, piemēram, kaļķi, cementu, rūsu, sāli
- Ar korozijas inhibitoriem nerūsējošā tērauda un alumīnija saudzīgai tīrīšanai
- Bez krāsvielām vai smaržvielām
- Lietošanai uz virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku
- Termiski stabils izmantošanai līdz 80°C
- Samazināta putu veidošanās
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Bīstami
- H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
- H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
- Z 20 Satur 2-butīn1,4-diols. Var izraisīt alerģisku reakciju.
- P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
- P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
- P405 Glabāt slēgtā veidā.
- P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
- Cisterna
- Silo konteiners
- Vidējas kravnesības konteiners (IBC)
- ISO konteiners