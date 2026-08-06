Tvertņu tīrīšanas līdzeklis TankPro, Polymer RM 880, 20l
Tvertņu tīrīšanas līdzeklis TankPro, Polymer RM 880 tvertņu iekšpuses tīrīšanai. Šis sārmains koncentrāts, ar samazinātu putu veidošanos un saudzīgu iedarbību ir ideāli piemērots netīrumu, piemēram, miltu, lateksa vai gumijas, noņemšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|14
|Svars (kg)
|21.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|22.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|260 x 237 x 430
Produkts
- Jaudīgs sārmains tīrīšanas līdzeklis tvertņu iekšpuses tīrīšanas sistēmām
- Efektīvi noņem pielipušās polimēru dispersijas un lateksu
- Ar korozijas inhibitoriem nerūsējošā tērauda un alumīnija saudzīgai tīrīšanai
- Bez krāsvielām vai smaržvielām
- Lietošanai uz virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku
- Termiski stabils izmantošanai līdz 90°C
- Samazināta putu veidošanās
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Bīstami
- H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
- H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
- P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
- P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
- P405 Glabāt slēgtā veidā.
- P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
- Cisterna
- Silo konteiners
- Vidējas kravnesības konteiners (IBC)
- ISO konteiners