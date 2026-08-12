Virtuvēm
Nepieciešami ne tikai pilnīgi perfekti ēdieni, dzērieni un apkalpošana, bet arī tīrība un higiēna kļūst arvien izšķirošāki veiksmes faktori. KitchenPro virtuves higiēnas klāsts ir lieliski piemērots gastronomijas un viesnīcu industrijai, kā arī visiem uzņēmumiem ar komerciālo virtuvi.
Stikla virsmu un bistro tīrīšanas līdzeklis
Mūsu apkopēji var apmierināt jūsu skalošanas vajadzības! Ja virtuvē vai apkalpošanas laikā notiek intensīvas aktivitātes, viss ir jādarbojas kā pulkstenis, sākot ar dzirkstošajiem sudraba izstrādājumiem, kristāldzidrajām glāzēm un nevainojamiem galda piederumiem. Ļaujiet mūsu jaudīgajiem stikla un bistro tīrītājiem un trauku mazgāšanas līdzekļiem paveikt darbu jūsu vietā.