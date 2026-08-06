Tīrīšanas līdzeklis stiklam, gatavs darbam CA 40 R, 0.5l

Lietošanai gatavs tīrīšanas līdzeklis stikla tīrīšanai, ātri nožūst un neatstāj svītras. Piemērots arī plastmasas virsmām (piemēram, mēbelēm). Viens smidzinātājs kalpo līdz pat 40 lietošanas reizēm.

Mūsu SurfacePro CA 40 R eco!perform stikla tīrīšanas līdzeklis nav toksisks, ir sertificēts ar Eiropas ekomarķējumu (EU Ecolabel) un apbalvots ar Austrijas ekomarķējumu. Tas sevī apvieno augstu tīrīšanas efektivitāti, draudzīgumu videi un lietotāja drošību. Uz spirta bāzes izstrādātais tīrīšanas līdzeklis, kas ir uzreiz gatavs manuālai tīrīšanai ar izsmidzināšanas metodi, ir ideāli piemērots ne tikai stikla (piemēram, logiem un spoguļiem), bet arī plastmasas virsmām. Pirkstu nospiedumus, putekļus, taukainus un izplūdes gāzu radītos nosēdumus ir viegli notīrīt. Pat spīdīgas virsmas nožūst ātri un bez švīkām, atstājot tikai patīkamu citrusaugļu aromātu. Vairs nekādas laikietilpīgas tīrīšanas! Vairākas reizes lietojamo 0,5 litru pudeli var atkārtoti uzpildīt, un tā ir piemērota lietošanai kopā ar augstas kvalitātes Kärcher putu smidzinātāju "divi vienā".

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 0.5
Iepakojuma vienības (Gabals(i)) 12
pH 7
Svars (kg) 0.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 65 x 65 x 223
Produkts
  • Stikla tīrīšanas līdzeklis, kas uzreiz gatavs lietošanai
  • Noņem pirkstu nospiedumus, putekļus, taukainus un izplūdes gāzu radītus nosēdumus
  • Ļoti labs tīrīšanas rezultāts uz stikla un plastmasas virsmām
  • Bez švīkām pat uz spīdīgām virsmām
  • Viegla un ergonomiska 500 ml izsmidzināšanas pudele ar profesionāli radītu putu smidzinātāju
  • Rokas smidzinātājs ir izmantojams atkārtoti, tādēļ rodas mazāk atkritumu
  • Ar patīkamu, svaigu citrusaugļu aromātu
  • Produktam piešķirts Eiropas ekomarķējums (European Ecolabel)
Tīrīšanas līdzeklis stiklam, gatavs darbam CA 40 R, 0.5l
Tīrīšanas līdzeklis stiklam, gatavs darbam CA 40 R, 0.5l
Tīrīšanas līdzeklis stiklam, gatavs darbam CA 40 R, 0.5l
Tīrīšanas līdzeklis stiklam, gatavs darbam CA 40 R, 0.5l
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
  • EUH 210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
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Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Stikla tīrīšana
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