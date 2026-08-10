Аккумулятор 18 В 2,5 A
Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.
Состояние аккумулятора можно увидеть благодаря инновационной технологии реального времени: встроенный ЖК-дисплей показывает оставшееся время работы, оставшееся время зарядки и состояние зарядки в зависимости от того, какое устройство вы используете. Литий-ионные элементы гарантируют стабильную производительность и предотвращают саморазряд и эффект памяти (потеря емкости из-за частого частичного разряда). Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А·ч подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.
Особенности и преимущества
Инновационная технология реального времениВстроенный ЖК-дисплей постоянно отображает состояние заряда, время до окончания процесса заряда и текущий запас времени работы.
Аккумуляторная платформа Kärcher 18 ВСовместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power+ 18 В.
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементыЛитий-ионный аккумулятор гарантирует постоянную мощность и характеризуется низким саморазрядом и отсутствием эффекта памяти.
Автоматический режим хранения
- Продлевает срок службы аккумуляторных элементов.
Класс защиты IPX 5 — защищен от брызг воды
- Надежная защита при использовании в условиях воздействия струй воды.
Эффективный контроль температуры
- Эффективное распределение выделяющегося тепла и интеллектуальная система управления аккумулятором гарантируют максимальную энергоотдачу.
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
- Защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
Прочный корпус
- Корпуса аккумуляторов Kärcher отличаются высочайшей ударопрочностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2,5
|Источник энергии (Втч)
|45
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,469
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,62
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|133 x 88 x 50
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Совместимая техника
- AD 2 Battery
- AD 2 Battery Set
- BP 2.000-18 Barrel
- BR 30/1 C Bp Pack 18В/2,5 Ач
- BR 30/1 C Bp Pack 18В/3,0 Ач
- GSH 18-20 Battery
- HGE 18-45 Battery
- HGE 18-45 Battery Set
- HGE 18-50 Battery
- HGE 18-50 Battery Set
- HV 1/1 Bp Cs Pack
- HV 1/1 Bp Fs Pack
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- LBL 2 Battery
- LBL 2 Battery Set
- LMO 18-33 Battery
- LMO 18-33 Battery Set
- LMO 18-36 Battery
- LMO 18-36 Battery Set
- LMO 2-18
- LMO 2-18 Battery Set
- LMO 3-18
- LMO 3-18 Battery Set
- LMO 4-18 Dual
- LMO 4-18 Dual Battery Set
- LMO 5-18 Dual
- LMO 5-18 Dual Battery Set
- LTR 18-25 Battery
- LTR 18-25 Battery Set
- LTR 18-30 Battery
- LTR 18-30 Battery Limited Edition
- LTR 18-30 Battery Set
- LTR 2-18
- LTR 3-18
- LTR 3-18 Battery Set
- LTR 3-18 Dual
- LTR 3-18 Dual Battery Set
- LVS 1/1 Bp
- MFL 2-18
- OC 6-18
- OC 6-18 Premium
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
- PGS 4-18
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- PSU 4-18
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- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WRE 18-55
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