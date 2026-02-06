Боковая щетка для влажного мусора для модели S6

Две подметальные боковые щетки для влажного мусора. Подходят для подметальных машин S 6 и S 6 Twin.

Боковые щетки состоят из стандартных щетин и щетин, которые в три раза тверже, идеально подходят для разрыхления и сметания влажного мусора. Мы рекомендуем использовать их, например, для подметания влажных от дождя листьев, которые прилипают к поверхности. Боковые щетки подходят для подметальных машин S 6 и S 6 Twin.

Особенности и преимущества
Специальная конфигурация щетки, состоящая из микса стандартных и более твердых видов щетин.
  • Улучшенная сила воздействия для разрыхления и сметания влажного мусора.
  • Даже мелкий мусор надежно выметается.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Черный
Вес (кг) 0,276
Вес (с упаковкой) (кг) 0,606
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 290 x 290 x 61
Совместимая техника
Области применения
  • Очистка дорожек
  • Влажный мусор
