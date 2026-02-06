Боковые щетки S4 со смешанной щетиной влажного мусора
Две боковые щетки со смешанной щетиной для влажного мусора. Подходят для ручных подметальных машин S 4 - S 4 Twin.
Боковые щетки со смешанной щетиной, состоящей из стандартной щетины и щетины, которая в три раза тверже, идеально подходят для разрыхления и уборки влажного мусора. Мы рекомендуем вам использовать эти щетки, например, для подметания листьев, которые намокли от дождя и прилипли к земле. Боковые щетки подходят для подметальных машин S 4 - S 4 Twin.
Особенности и преимущества
Специальная конфигурация щетки, состоящая из микса стандартных и более твердых видов щетин.
- Улучшенная сила воздействия для разрыхления и сметания влажного мусора.
- Даже мелкий мусор надежно выметается.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,24
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,495
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|250 x 250 x 50
Области применения
- Очистка дорожек
- Влажный мусор