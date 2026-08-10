Цепь для CNS 18-30 Battery

Цепь для 30-сантиметровой шины аккумуляторной цепной пилы CNS 18-30 Battery гарантирует высокое качество распиловки. Цепь легко заменяется благодаря системе натяжения, не требующей применения инструментов.

Цепь для 30-сантиметровой шины аккумуляторной цепной пилы CNS 18-30 Battery легко и быстро устанавливается благодаря удобной системе натяжения и гарантирует оптимальную производительность распиловки. Она отличается долговечностью, универсальными возможностями и низким уровнем вибраций и отдачи.

Особенности и преимущества
Качественная цепь
  • Обеспечивает постоянное высокое качество распиловки аккумуляторными цепными пилами Kärcher.
Цепь можно заменить без инструментов
  • Замена цепи не требует усилий.
Низкий эффект отдачи
  • Низкий уровень отдачи при высокой мощности.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет серебряный
Вес (кг) 0,112
Вес (с упаковкой) (кг) 0,134
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 430 x 35 x 5
Совместимая техника
Области применения
  • Спиливание небольших деревьев
  • Сучья
  • Дрова
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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