Цепь для PSW 18-20 Battery

Низкий уровень вибраций и простота замены: цепь для 20-сантиметровой шины аккумуляторного высотореза PSW 18-20 Battery обеспечивает высочайшее качество обрезки.

Цепь для 20-сантиметровой шины аккумуляторного высотореза PSW 18-20 Battery очень легко и быстро устанавливается благодаря удобной системе натяжения и гарантирует оптимальную производительность обрезки. Она отличается долговечностью, универсальными возможностями и низким уровнем вибраций.

Особенности и преимущества
Качественная цепь
  • Всегда добивайтесь высочайшего качества резки с помощью аккумуляторной пилы Kärcher.
Заменить цепь легко
  • Замена цепи с помощью простой системы натяжения цепи выполняется без усилий.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет серебряный
Вес (кг) 0,08
Вес (с упаковкой) (кг) 0,099
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 330 x 35 x 5
Совместимая техника
Области применения
  • Сучья
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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