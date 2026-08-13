Цилиндрическая щетка, Жесткий, зеленая, 450 мм
Для глубокой очистки и устранения стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Подходит к R 45.
Роликовые щетки (зеленые, жесткие) с износостойким звездо-подобным механизмом, длина 450 мм. Для сильно загрязненных полов и основной очистки. Только для нечувствительных напольных покрытий. Щетинки: полиамид с карбидом кремния, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|зеленая
|Длина (мм)
|450
|Степень жесткости
|Жесткий
|Количество (шт.)
|1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,281