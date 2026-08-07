Дополнительная рукоятка для струйных трубок EASY!Lock

Дополнительная рукоятка, легко устанавливаемая на струйной трубке нового поколения принадлежностей EASY!Lock, позволяет выполнять различные работы в оптимальной в физиологическом отношении позе и регулярно изменять ее для уменьшения нагрузки на опорно-двигательный аппарат. При этом возможность поворота струйной трубки на 360° непосредственно в процессе работы обеспечивает удобное выполнение самых разнообразных операций.

Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,15
Вес (с упаковкой) (кг) 0,247
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 100 / 60 / 250

Видео

Совместимая техника
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова