eco!Booster 145

Наcадка eco!Booster 145 улучшает результаты чистки на 50% по сравнению с похожими веерными насадками, обеспечивая экономию воды и электричества. Она подходит для использования с минимойками Kärcher K 5.

Наcадка eco!Booster 145, удобная в обращении, повышает эффективность очищения чувствительных поверхностей на половину в сравнении с традиционными веерными насадками и помогает сокращать расход воды и электроэнергии. Это делает уборку быстрее и дешевле, благодаря повышенной эффективности насадки eco!Booster. Она аккуратно удаляет грязь, не вредя лакированным или деревянным поверхностям. Если снять насадку, можно легко удалить самые стойкие загрязнекния. Насадка eco!Booster 145 идеально подходит для популярных моек высокого давления Kärcher K 5.

Особенности и преимущества
На 50% выше эффективность использования воды*
  • Экономия воды.
На 50% выше энергоэффективность*
  • Экономия энергии.
Съемная насадка
  • Гибкие возможности применения и хранения.
Отсоединение насадки одной рукой при помощи кнопок разблокирования
  • Легкое и удобное отсоединение.
Огромная универсальность в применении
  • Особенно подходит для деликатных поверхностей, таких как краска или дерево.
Совместимость со всеми аппаратами высокого давления Kärcher класса K 5
  • Отличное решение для дооснащения аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,365
Вес (с упаковкой) (кг) 0,485
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 615 x 108 x 51

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0). /
* Основан на 50% большей площади очистки, используя то же количество энергии и воды по сравнению с плоской насадкой

eco!Booster 145
eco!Booster 145
eco!Booster 145
eco!Booster 145

Видео

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Изгороди
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова