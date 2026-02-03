eco!Booster 180

Струйная насадка eco!Booster 180 повышает эффективность очистки на 50% в сравнении с аналогичными веерными насадками, помогая экономить ресурсы. Подходит для минимоек Kärcher K 7.

Экономное, простое в использовании и эффективное решение для тщательной очистки деликатных поверхностей – это насадка eco!Booster. Она на 50% увеличивает производительность очищения по сравнению с традиционными веерными насадками, при этом потребляя столько же ресурсов. Такой подход гарантирует не только экономию времени, но и снижение потребления воды и энергии. Благодаря равномерному и мягкому воздействию, она эффективно удаляет грязь, при этом не рискуя повредить чувствительные к повреждению материалы, включая лакированные и деревянные поверхности. Если снять насадку со струйной трубки можно удалить стойкие загрязнения. eco!Booster 180 подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher класса K 7.

Особенности и преимущества
На 50% выше эффективность использования воды*
  • Экономия воды.
На 50% выше энергоэффективность*
  • Экономия энергии.
Съемная насадка
  • Гибкие возможности применения и хранения.
Отсоединение насадки одной рукой при помощи кнопок разблокирования
  • Легкое и удобное отсоединение.
Огромная универсальность в применении
  • Особенно подходит для деликатных поверхностей, таких как краска или дерево.
Совместимость со всеми аппаратами высокого давления Kärcher класса K 7
  • Отличное решение для дооснащения аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,365
Вес (с упаковкой) (кг) 0,482
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 615 x 108 x 51

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0). /
* Основан на 50% большей площади очистки, используя то же количество энергии и воды по сравнению с плоской насадкой

Видео

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Изгороди
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
