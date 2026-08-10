eco!Booster TR 060

Особенности и преимущества
На 50% выше эффективность очистки по сравнению с плоской струей
  • Тщательная, быстрая и экологичная очистка.
На 50 % выше эффективность использования воды¹⁾
  • Экономия воды.
На 50 % выше энергоэффективность¹⁾
  • Экономия энергии.
Огромная универсальность в применении
Спецификации

Технические характеристики

Давление (бар) макс. 300
Температура (°C) макс. 85
Размер сопла ( ) 60
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,512
eco!Booster TR 060
Области применения
  • Очистка фасадов.
  • Муниципальные службы, например, очистка фасадов или заборов.
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
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Created with AI (artificial intelligence)

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