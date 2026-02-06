Фильтр для CVH 2, 2 шт.

Мельчайшие частицы, споры грибков, бактерии и аллергены (пыльца, выделения пылевых клещей и т. д.): все это надежно (на 99,5 %) задерживает наш высокоэффективный фильтр HEPA 12 ( по стандарту EN 1822:1998), обеспечивающий выпуск чистого воздуха.

Возможность дышать особенно чистым воздухом после уборки нашим аккумуляторным пылесосом CVH 2 обеспечивает высокоэффективный фильтр HEPA 12 (соответствует стандарту EN 1822:1998), надежно задерживающий до 99,5 % мельчайших (размером от 0,3 мкм) частиц, спор грибков, бактерий, пыльцы, выделений клещей и других аллергенов, содержащихся в засасываемом воздухе. Фильтр рекомендуется очищать каждые 2 недели и заменять через 6 месяцев.

Особенности и преимущества
Задерживает мелкие частицы, споры грибков, бактерии и аллергены (выделения клещей, пыльцу и т. д.)
Быстро и легко заменяется
Длительный срок службы благодаря регулярной чистке
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Белый
Вес (кг) 0,032
Вес (с упаковкой) (кг) 0,051
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 104 x 52 x 45
Совместимая техника
Области применения
  • Комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20 – для очистки воздуха в помещениях
