Фильтр для CVH 2, 2 шт.
Возможность дышать особенно чистым воздухом после уборки нашим аккумуляторным пылесосом CVH 2 обеспечивает высокоэффективный фильтр HEPA 12 (соответствует стандарту EN 1822:1998), надежно задерживающий до 99,5 % мельчайших (размером от 0,3 мкм) частиц, спор грибков, бактерий, пыльцы, выделений клещей и других аллергенов, содержащихся в засасываемом воздухе. Фильтр рекомендуется очищать каждые 2 недели и заменять через 6 месяцев.
Особенности и преимущества
Задерживает мелкие частицы, споры грибков, бактерии и аллергены (выделения клещей, пыльцу и т. д.)
Быстро и легко заменяется
Длительный срок службы благодаря регулярной чистке
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,032
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,051
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|104 x 52 x 45
Области применения
- Комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20 – для очистки воздуха в помещениях