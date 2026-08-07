Фильтр-мешки для базовой станции RCV 5 (комплект из 3 шт.)

Высококачественные фильтр-мешки из нетканого материала, разработанные для базовой станции робота-пылесоса RCV 5, обеспечивают легкую и гигиеничную утилизацию собираемых пыли и мусора.

Фильтр-мешки из прочного на разрыв нетканого материала, подходящие к базовой станции робота-пылесоса RCV 5, эффективно задерживают пыль и обеспечивают продолжительную работу станции с высокой силой всасывания и тем самым максимально автономную работу аппарата. В комплект поставки входят 3 мешка.

Особенности и преимущества
Нетканый материал обеспечивает оптимальное задержание пыли и стабильную силу всасывания
Прочный на разрыв нетканый материал прекрасно подходит для долгого применения
Запираемое входное отверстие для гигиеничной утилизации фильтр-мешка
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 3
Цвет Белый
Вес (с упаковкой) (кг) 0,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 185 x 155 x 145
Области применения
  • Твердые полы
  • Чистка ковровых напольных покрытий с коротким ворсом
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Created with AI (artificial intelligence)

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