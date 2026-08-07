Фильтр-мешки для базовой станции RCV 5 (комплект из 3 шт.)
Высококачественные фильтр-мешки из нетканого материала, разработанные для базовой станции робота-пылесоса RCV 5, обеспечивают легкую и гигиеничную утилизацию собираемых пыли и мусора.
Фильтр-мешки из прочного на разрыв нетканого материала, подходящие к базовой станции робота-пылесоса RCV 5, эффективно задерживают пыль и обеспечивают продолжительную работу станции с высокой силой всасывания и тем самым максимально автономную работу аппарата. В комплект поставки входят 3 мешка.
Особенности и преимущества
Нетканый материал обеспечивает оптимальное задержание пыли и стабильную силу всасывания
Прочный на разрыв нетканый материал прекрасно подходит для долгого применения
Запираемое входное отверстие для гигиеничной утилизации фильтр-мешка
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|3
|Цвет
|Белый
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,1
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|185 x 155 x 145
Области применения
- Твердые полы
- Чистка ковровых напольных покрытий с коротким ворсом