Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 шт., T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория M). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1

Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория M). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1 Количество: 10 шт.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 10
Цвет Белый
Вес (кг) 0,568
Вес (с упаковкой) (кг) 0,594
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 365 x 240 x 85
Совместимая техника
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова