Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 шт., T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория M). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1
Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория M). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1 Количество: 10 шт.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|10
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,568
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,594
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|365 x 240 x 85