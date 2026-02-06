Фильтр тонкой очистки для KVA 2

Для чистого воздуха и стабильно высокой мощности вашего аккумуляторного пылесоса: отфильтровывает мельчайшие частицы из воздуха и защищает двигатель.

Являясь важной частью прогрессивной многоступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки и фильтра HEPA, этот фильтр тонкой очистки эффективно удаляет мельчайшие частицы пыли еще до фильтра HEPA. Это обеспечивает максимальную чистоту и здоровый микроклимат в помещении. Для поддержания оптимальной мощности рекомендуется регулярно выстукивать фильтр для удаления крупной пыли и при необходимости использовать мягкую щетку. Заменяйте фильтр тонкой очистки каждые 6 месяцев для поддержания постоянно высокой мощности всасывания.

Особенности и преимущества
Высококачественный фильтрующий материал
  • Обеспечивает максимальное улавливание частиц, а значит, более тщательную очистку и чистый воздух в вашем доме.
Оптимизированная форма
  • Позволяет быстро и просто заменить фильтр без потери времени.
Легкая очистка путем встряхивания или чистки щеткой
  • Экономит время и силы при обслуживании аккумуляторного пылесоса.
Защищает двигатель от пыли и износа
  • Продлевает срок службы аккумуляторного пылесоса и поддерживает постоянную мощность всасывания.
Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,038
Вес (с упаковкой) (кг) 0,061
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 50 x 50 x 119
Совместимая техника
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова