Фильтр тонкой очистки воды, универсальный, 25 мкм, R 3/4" + 1"

Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 25 мкм, макс. температура 50 °C. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1".

Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 25 мкм рассчитан на температуру до 50 °C. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Устанавливается на входе аппарата. Пропускная способность до 1200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1".

Спецификации

Технические характеристики

Подключение воды (в дюймах) 3/4″ / 1″
Вес (с упаковкой) (кг) 3,501
Совместимая техника
Created with AI (artificial intelligence)

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