Флисовые фильтр-мешки для WD 1 Compact Battery

Разработаны специально для аккумуляторного хозяйственного пылесоса WD 1 Compact Battery: 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала, обеспечивающие эффективное задержание пыли и долгое сохранение высокой силы всасывания.

Для эффективной уборки: 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала, разработанные специально для аккумуляторного хозяйственного пылесоса WD 1 Compact Battery, очень прочны на разрыв, эффективно задерживают пыль и обеспечивают оптимальную силу всасывания. Они прекрасно подходят и для сложных условий применения, например, для сбора влажного мусора. В комплект поставки входят 4 мешка.

Особенности и преимущества
Подходят к хозяйственному пылесосу Kärcher WD 1 Compact Battery
Прочный на разрыв нетканый материал прекрасно подходит для интенсивной эксплуатации
Трехслойный нетканый материал обеспечивает оптимальное задержание пыли и высокую силу всасывания
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,131
Вес (с упаковкой) (кг) 0,238
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 550 x 100 x 120
Совместимая техника
Области применения
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
