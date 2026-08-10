Floor cleaning set SC1 Multi
Чистота без контакта с грязью: комплект для уборки пола EasyFix Large позволяет мгновенно превратить ручной пароочиститель SC 1 Multi в паровую швабру.
Практичный комплект для уборки пола EasyFix Large, предназначенный для дооснащения ручного пароочистителя SC 1 Multi, в считаные секунды превращает его в паровую швабру. Достаточно лишь липучкой прикрепить универсальную салфетку для пола к насадке для пола EasyFix Large и при помощи двух удлинительных трубок длиной по 0,5 м присоединить насадку к SC 1 Multi. Благодаря специальной петельчатой структуре универсальная салфетка превосходно поглощает загрязнения, а ее высокая паропроницаемость гарантирует тщательную очистку пола, в т. ч. в углах и по краям. Комплект для уборки пола EasyFix Large входит в стандартную комплектацию модели SC 1 Multi & Up.
Особенности и преимущества
Простота установки насадки для пола EasyFix Large в комплекте на аппарате SC 1 Multi
- Насадку для пола EasyFix можно быстро и легко подключить к устройству вместе с трубками пароочистителя.
Высококачественное микроволокно
- Специальная петельчатая структура салфетки обеспечивает хорошее поглощение загрязнений и тщательную очистку любых влагостойких твердых поверхностей.
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежка-липучка
- Ткань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола.
- Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки пола
- Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
- Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Инновационные ламели на насадке
- Благодаря ламелям, пар распределяется равномерно по поверхности чистки и по салфетке из микроволокна.
Гибкое и подвижное соединение насадки
- Эргономичное и эффективное очищение независимо от роста пользователя.
- Идеально подходит для уборки труднодоступных мест под мебелью.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,906
Области применения
- Твердые полы
- Кафель