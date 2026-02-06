Форсунка для мягкой набивки WD/SE

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Рабочая ширина (мм) 117
Цвет Черный
Вес (кг) 0,052
Вес (с упаковкой) (кг) 0,089
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 110 x 117 x 52
Области применения
  • Багажник
  • Заднее сиденье
  • Автомобильные сиденья
  • Пространство для ног
  • Коврики для ног
  • Обивка
  • Мягкая мебель
  • Матрасы
  • Домашний текстиль, например шторы или наволочки
