Форсунки PC

Особенности и преимущества
Оптимизированная форма сопла
  • Плавный переход в месте соединения со шлангом сводит к минимуму риск заклинивания сопла в трубе.
  • Компактная конструкция для максимальной свободы движений.
Легкая очистка благодаря высокому давлению
Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,021
Вес (с упаковкой) (кг) 0,041
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 27 x 15 x 15
Области применения
  • Для очистки труб
  • Для очистки сливных труб
  • Для очистки водостоков
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова