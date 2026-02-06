G 180 Q PC

Особенности и преимущества
Система быстрого подключения Quick Connect
  • Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления.
Байонетное соединение
  • Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Предохранитель
  • Пистолет с предохранителем
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,447
Вес (с упаковкой) (кг) 0,572
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 548 x 191 x 38
Совместимая техника
