Гибкая щелевая насадка

Гибкая щелевая насадка для очистки с помощью пылесосов для влажной и сухой уборки или моющих пылесосов Home & Garden в труднодоступных местах в доме и квартире, подвале, мастерской, автомобиле и т. д.

Труднодоступные места в автомобиле, доме или квартире, подвале или беседке — гибкая щелевая насадка позволяет очистить всё, вплоть до самых удалённых уголков. Благодаря гибкому материалу насадка легко достигает мест, куда невозможно добраться стандартной щелевой насадкой. Щелевая насадка подходит для пылесосов для влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden.

Особенности и преимущества
Щелевая насадка из мягкого и гибкого материала.
  • Легко сгибается, что позволяет добираться до мест, недоступных для стандартной щелевой насадки.
Супердлинная насадка (длина около 615 мм).
  • Легко проникает в щели.
Подходит для всех пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Стандартная номинальная ширина (мм) NW 35
Рабочая ширина (мм) 615
Цвет Черный
Вес (кг) 0,126
Вес (с упаковкой) (кг) 0,239
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 615 x 40 x 40
Совместимая техника
Области применения
  • Прихожие
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Карманы в боковых дверях автомобиля
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Created with AI (artificial intelligence)

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